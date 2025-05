Sob vaias, Fortaleza perde para o Cruzeiro e fica à beira do Z-4 da Série A

Agora, o time dá uma pausa no Brasileirão e foca na Libertadores. na quinta-feira, 29, às 21h30min, no Estádio El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina

O resultado adverso deixa os comandados de Juan Pablo Vojvoda em situação delicada. No momento, a equipe está na 16ª colocação, com 10 pontos. O time ainda pode entrar na zona de rebaixamento caso o Juventude vença o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira, 26, às 20 horas, em Bragança Paulista (SP).

Uma noite em que tudo deu errado para o Fortaleza . O Tricolor de Aço recebeu o Cruzeiro neste domingo, 25, pela décima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e foi superado pelo placar de 2 a 0, em plena Arena Castelão, tomada por vaias em inúmeros momentos do confronto.

Fortaleza 0 x 2 Cruzeiro — O jogo

Os 48 minutos do primeiro tempo foram suficientes para o Cruzeiro definir o rumo da partida. Desde o apito inicial, a Raposa se mostrava mais atenta e incisiva, tomando todas as primeiras ações do jogo.

O Fortaleza, por sua vez, esteve passivo, sem criar uma única oportunidade, transformando Cássio, goleiro cruzeirense, em um mero telespectador do confronto no Gigante da Boa Vista.

Logo aos três minutos, Kaio Jorge, de fora da área, arriscou, mas João Ricardo, atento — um dos poucos, ao lado de Gustavo Mancha —, espalmou. No rebote, Willian finalizou e o arqueiro novamente defendeu. A bola voltou para o lateral-direito, que cruzou para Kaio Jorge, que, mascado, chutou e viu João Ricardo agarrar.