Vaias e aplausos irônicos: torcida do Fortaleza protesta em derrota para o Cruzeiro

Em uma noite de frustração no Castelão, o Fortaleza foi derrotado por 2 a 0 pelo Cruzeiro, em partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro. Diante de 12.483 torcedores, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda apresentou um desempenho abaixo do esperado e saiu de campo sob fortes vaias e protestos da torcida.

Desde os primeiros minutos, o ambiente era tenso nas arquibancadas. Impaciente com erros de passes, desorganização defensiva e falta de criatividade no ataque, o público se manifestou com críticas sonoras ao longo de todo o confronto. As vaias foram constantes e aumentaram de volume a cada falha do time.