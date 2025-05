Sem Pol e Diogo Barbosa, Fortaleza viaja para duelos contra Racing e Flamengo

Para estas partidas, o técnico argentino também contará com o retorno do meio-campista Matheus Rossetto que esteve de fora dos últimos jogos

Para estas partidas, o técnico argentino contará com o retorno do meio-campista Matheus Rossetto, que perdeu os últimos jogos devido um edema na panturrilha direita. No entanto, Pol Fernandez e Diogo Barbosa , titulares na derrota para o Cruzeiro por 2 a 0 , não viajaram e permanecem na capital cearense.

Em meio a um ambiente conturbado e promessas por mudanças, o Fortaleza embarca na tarde desta terça-feira, 16, para sua sequência de dois jogos longe do território cearense . O primeiro deles será contra o Racing-ARG, na próxima quinta-feira, 29, já o segundo será contra o Flamengo, no próximo domingo, 1º. Para estes confrontos, Vojvoda terá 8 ausências.

Quem também não viajou foi o atacante colombiano Dylan Borrero e o lateral-esquerdo Felipe Jonatan. A última vez que o avançado entrou em campo foi no empate em 1 a 1 contra o Bucaramanga, na Colômbia. Já o defensor atuou, pela última vez, na derrota por 2 a 1 para o Sousa, em março deste ano.

O volante Rodrigo, contratado na janela pós-estadual, também não foi relacionado e o clube não emitiu comunicado sobre a situação do atleta. Nas últimas atualizações feitas ainda no último mês, sua ausência foi justificada por aprimoramento na parte física.

Por fim, permanecem no Departamento Médico, Moisés, segue tratando uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda; Bruninho, com um edema no músculo posterior da coxa direita; e Lucas Sasha, que segue se recuperando de uma Fratura no antebraço direito.

Lista de relacionados

Goleiros

Brenno



João Ricardo



Magrão

Defensores

Bruno Pacheco



David Luiz



Brítez



Mancuso



Ávila



Mancha



Kuscevic



Tinga



Titi

Meias

Calebe



Martínez



Kervin



Lucca Prior



Pedro Augusto



Pochettino



M. Rossetto



Y. Pikachu



Zé Welison

Atacantes

Allanzinho



Breno Lopes



Deyverson



Lucero



Marinho

Cobrança interna

Na manhã da última segunda-feira, 26, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, divulgou um vídeo fazendo fortes críticas ao elenco Tricolor e afirmando que seria preciso “mudanças drásticas” e que para isso acontecer haveria “saídas e chegadas nesse elenco”.