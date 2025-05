Após 15 dias sem jogos, técnico do Racing traça estratégias para manter o time focado

Técnico do Racing, Gustavo Costas finaliza preparação para enfrentar o Fortaleza pela Libertadores / Crédito: Reprodução/Instagram/Racing

De olho no confronto contra o Fortaleza nesta quinta-feira, 29, o Racing realiza os ajustes finais para a partida marcada para às 21h30min, no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Argentina. Após a eliminação na fase Apertura do Campeonato Argentino, com a derrota para o Platense, o foco da equipe agora está totalmente voltado para a Libertadores. Sem entrar em campo há duas semanas, o elenco do Racing chega descansado para o duelo diante do Fortaleza. A última partida foi a goleada por 4 a 0 sobre o Colo-Colo, válida pela quinta rodada da fase de grupos do torneio continental.