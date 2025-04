Sport x Fortaleza pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Em duelo de Leões nordestinos, o Fortaleza visita o Sport neste sábado, 26, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), às 20 horas (de Brasília), em jogo da sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O clássico regional coloca frente a frente dois clubes em situações semelhantes na temporada: ambos estão pressionados pela torcida, vivem uma crise interna e amargam um incômodo jejum de vitórias.

E isso não acontece há sete partidas consecutivas. Neste recorte, o time cearense foi derrotado três vezes, para o Vitória, Palmeiras e Racing-ARG, além de dois empates, diante do Internacional e Bucaramanga. No duelo contra o Colo-Colo-CHI, a partida foi encerrada antecipadamente com o placar em 0 a 0 por conta da invasão de torcedores no gramado do Monumental Arellano, no Chile.

Na Série A, o cenário do Fortaleza pede uma reação imediata para que o elenco evite entrar em um espiral ainda mais negativo. No torneio nacional, nenhuma vitória nos últimos quatro jogos – o único triunfo aconteceu na primeira rodada, sobre o Fluminense. Na 14ª posição, com cinco pontos, o Leão do Pici corre o risco de entrar na zona de rebaixamento caso não derrote o Sport.



Vojvoda tem uma lista considerável de ausências, com Marinho, Martínez, Brítez e Moisés, lesionados, Pochettino, em transição, David Luiz em protocolo de concussão e Rodrigo, aprimorando o condicionamento físico.



Sport x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Rubro-Negro

O Rubro-Negro vive um cenário pior. A equipe pernambucana também não vence há sete jogos, como o Fortaleza, mas com uma diferença: são cinco derrotas consecutivas, quatro delas pelo Campeonato Brasileiro, certame em que é o lanterna, com um ponto somado. Dentre todos os participantes da elite nacional deste ano, o Leão da Ilha é o único que não venceu nenhum adversário.