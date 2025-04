Deyverson chega ao 2º gol seguido pelo Fortaleza em empate com o Bucaramanga

Reforço do Fortaleza na última janela doméstica, o atacante Deyverson marcou seu segundo gol pelo clube tricolor nesta quarta-feira, 23, no empate com o Atlético Bucaramanga-COL. No duelo, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, o camisa 18 abriu o placar de pênalti, mas viu o Leão sofrer a igualdade já na reta final de jogo.

Até o momento, o centroavante de 33 anos disputou sete partidas pelo Tricolor do Pici, somando 411 minutos em campo. Nos últimos dois confrontos, contra Palmeiras e Bucaramanga, ele foi escalado como titular, deixando o então dono da posição, Lucero, no banco de reservas.