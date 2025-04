Tabu quebrado, mas histórico ruim: veja retrospecto do Fortaleza contra Sport em PE

Titi e Lucas Lima disputam lance no jogo Sport x Fortaleza, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste 2025 / Crédito: Paulo Paiva / Sport Club do Recife

Após o empate amargo na Colômbia, pela Libertadores, o Fortaleza muda o "chip" e volta o foco para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, torneio que não vence há quatro rodadas consecutivas. O adversário da vez do Tricolor é o Sport, na Ilha do Retiro, rival regional cujo retrospecto em duelos no Recife não é positivo. Apesar disso, o palco da partida do próximo sábado, dia 26, traz boas recordações à torcida tricolor, já que foi o local onde o Fortaleza conquistou a sua única vitória atuando fora do Ceará nesta temporada. Não só isso: o triunfo do Leão do Pici também deu fim ao jejum de nunca ter vencido o Rubro-Negro na Ilha do Retiro.