Fora de casa, Fortaleza perde para o Vitória e sofre 1ª derrota na Série A

Diogo Barbosa, lateral-esquerdo do Fortaleza, disputa bola com Claudinho, do Vitória / Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

Jogando fora de casa, o Fortaleza foi derrotado pelo Vitória por 2 a 1, nesta quarta-feira, 16, no Barradão, em Salvador (BA), pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Janderson e Matheusinho anotaram os gols do Rubro-Negro. Diogo Barbosa fez o do Tricolor. O time, com esse resultado, fica na quinta colocação da tabela com cinco pontos somados. No domingo, 20, às 18h30min, recebe o Palmeiras-SP, na Arena Castelão.

O primeiro tempo no Barradão foi marcado por um confronto equilibrado entre Vitória e Fortaleza, com boas oportunidades de ambos os lados e um placar movimentado graças à eficiência do Leão da Barra na jogada aérea. Em um duelo com intensidade moderada e alternância de domínio, os dois times buscaram o ataque, mas quem foi mais preciso nas finalizações saiu na frente. A primeira chegada clara de perigo veio aos 11 minutos, quando Mancuso cruzou com precisão pela esquerda e achou Pol dentro da área. O volante cabeceou firme, exigindo uma grande defesa de Lucas Arcanjo, que mostrou ótimo reflexo para evitar o gol do Tricolor do Pici. A resposta do Vitória veio logo em seguida, aos 13, em boa jogada individual de Claudinho pela direita, que avançou com velocidade e levou perigo à meta de João Ricardo.

A partida seguiu com um ritmo dinâmico, e aos 29 minutos, Matheuzinho arriscou de longa distância em uma finalização potente. João Ricardo estava atento e fez a defesa, evitando o empate. No minuto seguinte, Martínez, do Fortaleza, também tentou de fora da área e obrigou Lucas Arcanjo a mais uma excelente intervenção, mantendo o time da casa no jogo com boas defesas. Apesar do equilíbrio, foi o Rubro-Negro quem abriu o placar. Aos 36 minutos, Erick recebeu pela esquerda e, com precisão, cruzou na medida para Janderson, que apareceu bem entre os zagueiros e testou firme para o fundo das redes. Sem chances para João Ricardo, o gol coroou a eficiência do time mandante nas jogadas ofensivas.

O intervalo chegou com os baianos em vantagem, após um primeiro tempo de boas oportunidades, boas defesas e um jogo aberto no Barradão. Na volta do vestiário. se o Leão da Barra esperava tranquilidade para controlar o jogo, não foi o que aconteceu. Logo aos dois minutos, depois de passe de Pol Fernández, Diogo Barbosa veio de trás e, de primeira, estufou a rede rival, deixando tudo igual. Este tento agitou o duelo em Salvador. Com seis no relógio, Claudinho, da entrada da área arriscou forte e por um desvio de Pol, a bola foi para fora em escanteio, mas assustou o arqueiro do Pici.