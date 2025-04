Sport terá retorno de defensores e desfalques importantes para duelo contra Fortaleza

O Tricolor do Pici vai a Recife enfrentar o Sport, que busca sua primeira vitória na competição, e conta com desfalques importantes

A equipe do Sport se prepara para receber o Fortaleza na Ilha do Retiro com o retorno do lateral-direito Matheus Alexandre e do lateral-esquerdo Igor Cariús. Ambos estarão novamente à disposição do técnico português Pepa para a partida deste sábado, 26, na Ilha do Retiro, válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Matheus Alexandre, que chegou ao clube pernambucano no início do ano, ficou de fora da derrota por 2 a 1 para o Corinthians no último sábado, 19, válida pela quinta rodada da Série A, após ter recebido seu terceiro cartão amarelo diante do RB Bragantino, na quarta rodada da competição.