Fortaleza sai na frente, leva gol no fim e empata com Bucaramanga pela Libertadores

No sábado, 26, volta a campo, só que pelo Brasileirão. Em Recife (PE), na Ilha do Retiro, enfrenta o Sport-PE, às 20 horas

Deyverson, de pênalti, anotou o gol do Tricolor. Também na marca da cal, Pons empatou. O Leão fica na última posição do grupo E com apenas um ponto.

Fora de casa, o Fortaleza ficou no empate por 1 a 1 com a equipe do Atlético Bucaramanga, nesta madrugada de quarta-feira, 23, para quinta-feira, 24, no Estádio Américo José Montanini. O duelo foi válido pela terceira rodada da Libertadores.

Na cobrança, o próprio atacante bateu mal e parou em defesa de Quintana. No rebote, porém, o camisa 9 mostrou oportunismo e mandou para o fundo das redes, colocando o Tricolor do Pici em vantagem aos 18 minutos de jogo.

Logo aos 13 minutos, Allanzinho teve a melhor chance até então, ao receber em velocidade e sair cara a cara com o goleiro Quintana. No entanto, finalizou por cima do gol, desperdiçando a oportunidade de abrir o placar. Porém, começo da jofada, o árbitro de vídeo foi acionado e, após análise do VAR, foi marcado pênalti em Deyverson, que acabou tendo seu pé chutado por Hinestroza

O Fortaleza iniciou o jogo com uma postura agressiva e determinada a controlar as ações no Américo José Montanini. Com mais posse de bola e intensidade, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda buscou o ataque desde os primeiros minutos, apostando principalmente nas jogadas de velocidade de Allanzinho e na presença constante de Deyverson no setor ofensivo.

Após sofrer o gol, o Bucaramanga tentou reagir, mas encontrava dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Tricolor, bem postado e com boa compactação entre os setores.

Mesmo assim, o Leão do Pici manteve a solidez defensiva e conseguiu conter as investidas do time da casa, indo para o intervalo com a vantagem no placar e com a sensação de ter sido superior durante a maior parte dos primeiros 45 minutos.

Os times voltaram ao segundo com propostas alternativas. Com a vantagem, o Tricolor de Aço buscava segurar o resultado. O Bucaramanga, por sua vez, precisava buscar o empate e, quem sabe, a virada. De toda forma, mesmo nesse cenários, foram tricolores as duas melhores chances de jogo, ambas com Pikachu.

Aos 22 minutos, o Leão veio do campo de defesa em contra-ataque, Deyverson achou bom passe para o companheiro que acabou mandando na trave. Com 28, em lance semelhante, a bola novamente sobrou para o camisa 22, que mandou para fora.