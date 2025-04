Brítez detalha lesão e revela ter jogado Clássico-Rei no sacrifício: "Aceitei as consequências"

O zagueiro Emanuel Brítez, do Fortaleza, utilizou suas redes sociais, nesta quinta-feira, 24, para detalhar a lesão no tornozelo da qual se recupera, publicando até mesmo o resultado da ressonância magnética, e revelou ter jogado o jogo de volta do Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense no "sacrifício". Na ocasião, foi substituído por Ávila no intervalo após piora a lesão sofrida na partida ante o Ferroviário.

Após completar oito jogos na lista de jogadores no departamento médico com uma "entorse no tornozelo esquerdo", conforme divulgado pelo clube, o jogador indicou que está perto de retornar, mas revelou que a decisão de adiantar sua volta gerou consequências, precisando fazer novos tratamentos especiais e adiando seu retorno em definitivo. Na fala, Brítez prestou apoio aos seus companheiros, dizendo que estaria com eles "até a morte".