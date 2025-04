David Luiz cumpre protocolo de concussão e desfalca o Fortaleza diante do Sport

Após ser substituído por meio do protocolo de concussão no intervalo do empate em 1 a 1 entre Bucaramanga-COL e Fortaleza, em compromisso válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, o zagueiro David Luiz está cumprindo os cinco dias de intervalo entre um jogo e outro, sem entrar em campo, previstos pela norma estabelecida.

Assim, como o duelo ante o clube colombiano teve início na quarta-feira, 23, o defensor não poderá atuar diante do Sport-PE, na sexta rodada do Brasileirão, confronto que ocorre neste sábado, 26, às 20 horas, na Ilha do Retiro, em Recife-PE. No confronto, o Fortaleza busca encerrar a sequência de seis jogos sem vencer. No Campeonato Brasileiro, o escrete vermelho-azul-branco só venceu na estreia contra o Fluminense.