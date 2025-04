Pressão e fase ruim: Sport e Fortaleza se enfrentam em jogo tenso na Série A

Ambos os times chegam para o confronto com 23% de aproveitamento nos últimos dez jogos / Crédito: Paulo Paiva / Sport Club do Recife

Sob pressão, Fortaleza e Sport se enfrentaram neste sábado, 26, vivendo momentos semelhantes na temporada. No recorte dos últimos dez jogos dos Leões, ambos estão com 23% de aproveitamento. Neste período, o Rubro-Negro pernambucano foi a equipe que mais venceu, com dois triunfos conquistados — ambos no Campeonato Pernambucano. No entanto, nos outros oito duelos, o Leão da Ilha foi derrotado em sete oportunidades.

Marcado pela cobrança Pepa chegou ao Sport em setembro do último ano, com a missão de garantir o acesso à Série A: e conseguiu. Com um impacto imediato, o treinador português, que assumiu o Leão da Ilha na 8ª colocação, venceu 9 de seus últimos 16 jogos na Série B — tendo perdido somente três —, o que garantiu o acesso do Rubro-Negro. Contudo, por mais que o objetivo tenha sido alcançado, as derrotas para América-MG e Operário-MT, a cinco rodadas do fim daquela Segundona, levantaram debates sobre o acesso e a continuidade de Pepa na equipe pernambucana para esta temporada. Apesar das ressalvas, as chegadas de Gonçalo Paciência, Sérgio Conceição, Christian Rivera, João Silva e outros inúmeros atletas que envolveram o técnico português nas negociações, animaram os torcedores rubro-negros.

Porém, a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil para o CEOV Operário-MT, que não possui divisão nacional neste ano, e o péssimo início no Brasileirão — com um ponto conquistado em cinco jogos — resultaram nos vários pedidos de demissão de Pepa por parte dos torcedores. Trabalho confuso Mantendo as semelhanças, o Fortaleza também terminou o ano em alta. Sob o comando de Vojvoda, o Tricolor conquistou a melhor pontuação de sua história na Série A. Com isso, a expectativa entre os torcedores era de que o desempenho se mantivesse para esta temporada. Esta espera por uma mudança de prateleira do Leão do Pici no futebol nacional veio acompanhada das chegadas de nomes consagrados como do zagueiro David Luiz, titular de Copa do Mundo com a seleção brasileira, e do volante Pol Fernández, capitão do Boca Juniors.

O início de temporada foi empolgante. Com a chegada de novas peças e a permanência dos principais jogadores de 2024 — a exceção de Hércules — o Fortaleza se manteve competitivo e venceu seus seis primeiros jogos, incluindo uma goleada por 7 a 0. No entanto, após a derrota para o Ceará, no primeiro clássico do ano, o time de Vojvoda começou a oscilar. Deste jogo até hoje, foram 17 jogos disputados pelo Leão, com, apenas, três vitórias conquistadas. Durante estes duelos, o baixo desempenho dos novos contratados, derrotas para equipes de divisões inferiores, insistência em atletas rendendo abaixo do esperado e a falta de característica de jogo foram arranhando a confiança do torcedor no técnico argentino.