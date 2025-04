Fortaleza recua em acordo com Sport por torcida única e solicita carga de ingressos na Ilha

Aproximadamente três mil ingressos serão disponibilizados para os torcedores do escrete cearense, que ficarão alocados na "Arquibancada do Placar"

Segundo nota da equipe pernambucana, divulgada nas redes sociais, a decisão anterior — pela não presença de torcedores do Fortaleza nas arquibancadas da Ilha do Retiro — havia sido uma decisão tomada em comum acordo entre as diretorias.

Após negociações nos bastidores, o jogo entre Sport e Fortaleza , que será realizado no próximo sábado, 26, pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá carga de ingressos destinados aos torcedores do Tricolor do Pici.

Para acessar a praça esportiva também será necessário realizar o acesso facial. A compra dos ingressos e o cadastramento da biometria facial poderão ser realizados através do site do Rubro-Negro pernambucano . Até o momento da publicação desta matéria, o Fortaleza foi procurado, mas não se posicionou sobre o assunto.

Sendo assim, foram disponibilizados aproximadamente três mil ingressos para os torcedores do escrete cearense, que ficarão alocados na “Arquibancada do Placar”, no estádio pernambucano. Para adentrar as dependências da Ilha do Retiro, os interessados devem desembolsar os valores de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

Conforme o texto, a proposta de torcida única havia partido “do próprio Fortaleza, sob a justificativa de promover maior segurança para o evento”. Contudo, na noite da terça-feira (22), a diretoria do Leão do Pici desfez o acordo e solicitou sua carga de ingressos para a partida.

Leia a nota do Sport na íntegra

O Sport Club do Recife informa que, após um acordo previamente firmado com a diretoria do Fortaleza Esporte Clube, no qual ambas as partes decidiram pela não presença de torcida visitante no jogo do próximo sábado (26), válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, o clube cearense voltou atrás na decisão.

Importante destacar que a proposta para a não presença de torcedores visitantes partiu do próprio Fortaleza, sob a justificativa de promover maior segurança para o evento. Após tratativas e alinhamento entre os clubes, inclusive com a formalização de um documento que foi assinado pelo CEO do Fortaleza e pelo Presidente da Federação Cearense de Futebol, o Fortaleza solicitou, na noite da terça-feira (22), sua carga de ingressos para a partida.

Diante disso, o Sport cumprirá o que determina o regulamento da competição e destinará a Arquibancada do Placar para a torcida visitante, com os valores de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)