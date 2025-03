Fortaleza vira a chave e estreia na Série A com vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense

Tinga marcou o segundo tento do Tricolor e toda a equipe foi comemorar com a comissão técnica / Crédito: Aurélio Alves

Se o Fortaleza exalava dúvidas na sequência recente de partidas, deu os primeiros passos na Série A do Campeonato Brasileiro cheio de certezas na noite deste sábado, 29. Na formação, nas decisões e jogadas ensaiadas, o escrete vermelho-azul-e-branco parecia saber exatamente o seu próximo passo e o do adversário desde o primeiro minuto. Estreou com vitória sobre o Fluminense, por 2 a 0, na Arena Castelão. O Leão do Pici abriu o placar com o artilheiro Lucero logo cedo, com três minutos, sendo o primeiro gol da competição no geral – o primeiro atleta estrangeiro a conseguir tal feito em 11 anos. Depois, Tinga ampliou o placar em jogada ensaiada, que fez todo o elenco correr para comemorar o tento com a comissão técnica.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O JOGO - Fortaleza x Fluminense Assim que o juiz apitou pela primeira vez, o Fortaleza já sabia o que fazer: investir em ataques pelo direito. Se a dupla Marinho e Pikachu alternavam a titularidade na ponta-direita, juntos fizeram o técnico Mano Menezes ter que repensar toda a sua estratégia logo no início do jogo. O 3-5-2 de Vojvoda preencheu bem o meio de campo, achou alternativas ofensivas e surpreendeu o ex-técnico da seleção, que parecia ter treinado para enfrentar outro time. Era isso que o time cearense parecia em campo em relação aos últimos jogos: uma equipe diferente. Logo aos três minutos, o Fortaleza pressionou no campo ofensivo, retomou a bola no campo ofensivo e Pikachu, de primeira, achou Marinho na direita – cenário que se repetiu outras vezes. O atacante invadiu a área e rolou para Lucero empurrar para as redes, abrindo o placar. O Fortaleza retomava a bola em áreas perigosas para o Fluminense e Mano Menezes viu que precisava assumir o erro da escalação inicial o mais rápido possível. Tirou um dos pontas e colocou Lima no meio de campo, pois a superioridade no Leão no setor era grande, antes mesmo dos 15 minutos. Além disso, mudou de lado o estrelado Thiago Silva, para fortalecer a esquerda da defesa.