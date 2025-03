Maior venda do futebol cearense, Hércules reencontra Fortaleza em duelo da Série A

Atualmente no Fluminense, o volante encara seu ex-clube neste sábado, 29, às 18h30min, na Arena Castelão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro

Antes de ser negociado com o Tricolor das Laranjeiras, Hércules defendeu o Fortaleza por quatro temporadas, entre 2021 e 2024. O volante, embora jovem em sua chegada ao Pici, não demorou para se firmar na equipe principal, tornando-se peça importante do time comandado pelo técnico Vojvoda.

Maior venda da história do Fortaleza , o volante Hércules reencontra o Leão do Pici neste sábado, dia 29, na Arena Castelão. Agora vestindo a camisa do Fluminense, o jogador encara seu ex-clube pela primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, em jogo que acontece às 18h30.

Na temporada passada, Hércules teve o seu melhor desempenho na carreira. Em 47 jogos pelo Leão, o volante anotou sete gols e deu três assistências, superando os números de 2022, quando marcou a mesma quantidade de gols, mas com duas assistências a menos. Ao término do Brasileirão, o Fluminense abriu negociação com o Fortaleza pelo atleta.

Na ocasião, o Fortaleza vendeu 70% dos direitos econômicos do atleta por R$ 29 milhões, concretizando a maior negociação da história do clube e do futebol cearense. Vale destacar que o Tricolor do Pici comprou o volante por R$ 250 mil do Atlético-CE, em 2022 – ou seja, obteve um lucro enorme.

Hércules ainda busca se firmar no Fluminense



Até pelo valor investido, a contratação de Hércules gerou expectativas entre os torcedores do Fluminense. O início do volante no clube carioca foi positivo, com sequência de titularidade e boas atuações. Nos últimos jogos, porém, o técnico Mano Menezes optou por deixá-lo no banco de reservas, utilizando-o no decorrer das partidas.