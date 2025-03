Relembre a campanha do Fortaleza até a final do Campeonato Cearense 2025

Em oito partidas no Estadual, o Tricolor obteve cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Os reveses foram justamente para o Alvinegro de Porangabuçu, tanto no embate da fase de grupos quanto no confronto de ida da final.

Finalista do Campeonato Cearense pelo oitavo ano consecutivo, o Fortaleza fez campanha tranquila na primeira fase, mas passou aperto na semifinal para chegar à grande decisão de 2025, que terá o segundo jogo disputado neste sábado, 22, a partir das 16h30min, na Arena Castelão, diante do rival Ceará .

Diante do calendário apertado, com a disputa simultânea da Copa do Nordeste , o técnico Juan Pablo Vojvoda optou por utilizar o time reserva em algumas partidas do Cearense.

No primeiro Clássico-Rei da temporada, encerrando a primeira fase do Cearense, o Fortaleza foi derrotado pelo Ceará por 2 a 1. O revés não atrapalhou a classificação do time do Pici, que já estava garantido na semifinal, mas deu a vantagem ao Vovô de ser mandante no segundo embate da final.

Na semi, os comandados de Juan Pablo Vojvoda não tiveram vida fácil diante do Ferroviário: empate em 0 a 0 no duelo de ida e vitória por 1 a 0 na volta, com gol no acréscimos, assegurando presença na grande decisão.

O Tricolor foi novamente derrotado pelo Ceará na primeira final, por 1 a 0, sábado passado, 15. Por isso, no reencontro, terá de ganhar por dois gols de diferença para ser campeão e levantar a taça pela 47ª vez na história. Caso vença por um gol, a decisão será nos pênaltis. Em caso de empate, o Ceará será bicampeão estadual.