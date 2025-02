Com um a menos, Fortaleza vence Floresta e garante vaga antecipada na semifinal do Cearense

Fortaleza venceu o Floresta por 1 a 0 em partida do Campeonato Cearense 2025 / Crédito: João Moura / Fortaleza EC

O Fortaleza venceu o Floresta pelo placar de 1 a 0, em duelo da quarta rodada do Campeonato Cearense, na tarde deste sábado, 1º, no estádio Presidente Vargas. O único gol do confronto foi marcado por Pikachu, aos 26 minutos do primeiro tempo. Com o resultado vitorioso, o Tricolor se torna o primeiro clube a garantir classificação antecipada à semifinal do Campeonato Cearense 2025. O triunfo isolou o Fortaleza na liderança do Grupo B, que agora conta com 12 pontos somados, oito a mais que o segundo colocado Tirol.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Pela quinta e última rodada da fase de grupos do Manjadinho, Leão do Pici enfrenta o Ceará no primeiro Clássico-Rei de 2025, no próximo sábado, 8. Antes do compromisso, porém, o Fortaleza visita o Sport na Ilha do Retiro nesta terça-feira, 4, pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

Floresta 0x1 Fortaleza: o jogo Após se valer de uma escalação alternativa no último jogo, contra o Maracanã, o Fortaleza de Vojvoda foi a campo com um time mesclado entre titulares e reservas enfrentar o Verdão da Vila. O resultado foi um time consistente, mas pouco criativo diante de um Floresta intenso. Com o apito inicial no PV, o Floresta de Marcelo Chamusca fez valer o mando de campo e começou a partida incomodando o Leão do Pici com chegadas perigosas. A primeira ameaça aconteceu logo aos seis minutos de partida, quando Állefe, destaque do Verdão na partida, arrancou pela esquerda e chutou à direita do goleiro Brenno. Na sequência, o Fortaleza cresceu e passou a dominar as ações ofensivas. Renato Kayzer acertou o travessão aos 19 minutos. Na sobra, Pikachu cabeceou e o goleiro Wilderk defendeu.



Aos 26 minutos, Pikachu apareceu novamente para estufar as redes. Após receber passe de Zé Welisson, o camisa 22 chutou em direção à meta do goleiro Wilderk e marcou o único tento do duelo. O lance, aliás, foi contestado pelos jogadores do Verdão por suposta mão na bola no início da jogada. Dois minutos após sair à frente no placar, o Fortaleza se viu com um a menos em campo depois de Lucas Sasha ser punido com cartão vermelho por ter aplicado carrinho em Vitinho na entrada da grande área; o lance resultou em falta para o Floresta. Na cobrança, Ícaro mandou a bola no travessão. Aproveitando a desvantagem numérica do adversário, o Verdão da Vila tentou arriscar com chutes de longa distância, mas parou nas defesas de Brenno e nas interceptações da zaga tricolor.

Na volta para o segundo tempo, o Leão do Pici retornou sem mudanças e o duelo continuou se desenhando de maneira equilibrada, mas sem grande intensidade até os vinte minutos. A partir da segunda metade da etapa decisiva, o Verdão cresceu e criou três chances de perigo, duas delas parando em defesas do goleiro Brenno. O Tricolor ficou perto de ampliar o placar em dois lances com Moisés e Tinga na reta final da partida. Ficha técnica: Floresta 0x1 Fortaleza Floresta (4-3-3): Wilderk; Ludke, Ícaro, Fernando e Furlan; Lucas (Rafael Luiz), Guilherme e Taddei; Andrew (Diogo), Vitinho (Rikelme) e Aleffe. Téc: Marcelo Chamusca

Fortaleza (4-3-3): Brenno; Mancuso (Marinho), Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison e Pochettino (Pol Fernández); Yago Pikachu, Dylan Borrero e Renato Kayzer (Lucero). Téc: Vojvoda

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE) Data: 1º/3/2025