Lucero decide nos acréscimos, Fortaleza bate o Ferroviário e vai à final do Cearense

Lucero, atacante do Fortaleza, durante semifinal contra o Ferroviário / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Após um confronto mais nervoso do que calculado, o Fortaleza garantiu sua vaga na final do Campeonato Cearense pelo oitavo ano consecutivo, desta vez ao vencer o Ferroviário por 1 a 0 na tarde deste sábado, 8, no Estádio Presidente Vargas. Com o placar zerado do jogo de ida, o time de Vojvoda avançou. A vaga não foi entregue de brinde. O escrete vermelho-azul-e-branco viu o Ferroviário sustentar a pressão tricolor até os minutos finais, mas o artilheiro Lucero – que já havia tido um gol anulado – decidiu a partida nos acréscimos após boa jogada de Breno Lopes.

O jogo – Fortaleza x Ferroviário O Clássico das Cores começou com duas equipes praticamente espelhadas em esquema tático (3-5-2), mas com posturas longe de serem reflexo. As intenções eram claras: mandante, o Fortaleza tentou propor o jogo, avançando as linhas para recuperar a bola quando necessário – ainda que sem tanta eficiência. Já o Ferroviário, sabendo que o empate levaria aos pênaltis, optou por um posicionamento mais recuado, tentando explorar a velocidade do discreto Allanzinho pela esquerda nas transições ofensivas. O marasmo criativo do meio de campo tricolor deu ao Tubarão da Barra a chance de crescer no jogo e construir seus momentos de ímpeto, sem sofrer grande pressão defensiva. Se as estratégias foram opostas, o desempenho das equipes acabou sendo semelhante. O Fortaleza, apostando em um ataque mais móvel e aventureiro no quesito posicionamento, criou mais chances, sobretudo nos minutos que antecederam o intervalo. No entanto, a primeira etapa foi marcada por erros de passe e decisões precipitadas, limitando a efetividade ofensiva dos times.