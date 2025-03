Veja o que o Fortaleza precisa fazer para ser campeão do Campeonato Cearense

Para se sagrar campeão, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para se erguer a taça nos 90 minutos do próximo confronto. Caso o Leão triunfe por um tento de diferença, o 47º troféu do estadual será decidido nas penalidades máximas.

O Fortaleza foi derrotado por 1 a 0 no primeiro jogo das finais do Campeonato Cearense 2025 . Na tarde deste sábado, 15, o Leão perdeu para o Ceará com um gol de pênalti de Fernando Sobral e vai para o segundo confronto em desvantagem.

Na atual temporada, o Fortaleza venceu cinco partidas por dois ou mais gols de diferença, sendo elas contra Moto Club , Horizonte , Cariri , Sport e Ferroviário . Em finais do Cearense, o último triunfo por dois gols de diferença sobre o Ceará aconteceu em 2019 , quando o Leão venceu o Vovô por 2 a 0 no primeiro jogo das finais.

Antes do jogo decisivo, a equipe Tricolor enfrentará nesta quarta-feira, 19, às 21h30min, o Sousa, fora de casa, pela Copa do Nordeste. No torneio regional, a equipe cearense ocupa a terceira colocação do grupo A, com nove pontos.

Desfalques confirmados e dúvida para o segundo jogo da final

O tricolor já sabe que não poderá contar com dois nomes para o jogo decisivo do Cearense. O volante Pol Fernandez e o zagueiro Benjamin Kuscevic estão fora do jogo de volta. O Chileno, que não entrou em campo na primeira partida, foi convocado por sua seleção e estará a serviço da equipe nas eliminatórias. Já Pol Fernandez cumprirá suspensão pelo vermelho recebido no primeiro duelo.

Emanuel Brítez, que não foi relacionado para o jogo de hoje, é dúvida para o jogo da volta, já que se recupera de uma entorse no tornozelo.