Tinga presta homenagem a Júlio Salles no Clássico-Rei da final do Cearense

O comunicador faleceu nessa terça-feira, 11 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O lateral Tinga, capitão do Fortaleza, entrará em campo hoje, sábado, 15 de março, com o nome do comunicador Júlio Salles em suas costas. O narrador, que faleceu nessa terça-feira, 11, aos 83 anos, usava a camisa número dois em jogos de futsal, o mesmo número que o defensor tricolor utiliza. O Leão enfrenta o Vovô às 16h30min deste sábado, na Arena Castelão. Detalhes da camisa que homenageia o comunicador Júlio Sales Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC O Comunicador utilizava a camisa de número dois nos jogos de futebol Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Em entrevista ao site oficial do Clube, Tinga relembrou grandes momentos descritos na voz de Júlio e falou sobre a identificação criada com a torcida do Fortaleza.