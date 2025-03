Kuscevic, do Fortaleza, é convocado para defender o Chile nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Benjamin Kuscevic, zagueiro do Fortaleza, foi convocado para defender a seleção do Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O anúncio da convocação aconteceu nesta sexta-feira, 7

Atuando no Fortaleza desde 2024, o jogador de 28 anos é figura carimbada na seleção chilena. O atleta já vestiu a camisa nacional em outras três oportunidades, incluindo as partidas de eliminatórias contra Brasil e Colômbia.

Além do defensor tricolor, a convocação também conta com outro atleta em atuação no Brasil. Alexander Aravena, atacante e atual camisa 16 do Grêmio, foi selecionado para defender "La Roja".

Pelo Tricolor do Pici, Kuscevic atuou em cinco partidas em 2025, em confrontos na Copa do Nordeste e no Campeonato Cearense.