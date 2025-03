Fortaleza na Libertadores: confira os possíveis adversários na fase de grupos

A pré-Libertadores acabou nesta quinta-feira, 13, e o Bahia também conquistou sua vaga na fase de grupos. O Fortaleza já estava garantido via Campeonato Brasileiro, no pote três

A terceira fase da Libertadores chegou ao fim na noite desta quinta-feira, 13, com a classificação de Bahia, Alianza Lima, Cerro Porteño e Barcelona de Guayaquil. Assim, a fase de grupos da competição, que terá início no dia 2 de abril e vai até 28 de maio, já tem todos os 32 times e seus respectivos potes decididos para o sorteio, que acontece na próxima segunda-feira, dia 17 de março.

Dessa forma, o Fortaleza, que ocupa o pote 3, e sabe que não pode enfrentar os brasileiros – com exceção do Bahia – já conhece todos os times que pode enfrentar no torneio. No pote 1 estão os cabeças de chave, dos quais pode enfrentar: River Plate, Peñarol, Nacional ou Racing.