Fortaleza quebra tabu e vence Sport na Ilha do Retiro pela 1ª vez na história

O Fortaleza de Vojvoda quebrou mais um tabu na noite desta terça-feira (4), em Recife. O Tricolor venceu o Sport por 2 a 0, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Foi a primeira vez que o Leão do Pici triunfou no estádio rubro-negro.

Até então, eram 14 partidas sem vitória na casa do adversário. Os únicos triunfos do Tricolor como visitante haviam ocorrido na Arena de Pernambuco — 1 a 0 em 2021 e 4 a 1 em 2024.