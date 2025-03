Rossetto tenta retomar vaga no Fortaleza em disputa com Pol Fernández para Clássico-Rei

FORTALEZA-CE, BRASIL, 07-11-2024: Entrevista com Matheus Rossetto, volante do time Fortaleza. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

A segunda atuação — em que teve bom desempenho — foi na goleada por 4 a 0 sobre o Ferroviário, no último dia 5, também pelo torneio regional. Naquele Clássico das Cores, o camisa 20 formou parceria com Martínez e Pochettino no meio-campo e voltou a mostrar bom poder de marcação e qualidade na construção de jogadas, alternando entre estilo cadenciado e passes em profundidade.

Volante Pol Fernández em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Mesmo depois da boa atuação de Rossetto no confronto do Nordestão, Pol voltou a ser titular no embate contra o Ferroviário do sábado passado, 8, pela semifinal do Campeonato Cearense, compondo o trio ao lado dos compatriotas Martínez e Pochettino. O volante de 33 anos qualifica a saída de bola do Fortaleza, sobretudo em passes longos, mas pecou defensivamente e também não construção de jogadas contra adversários de maior nível de exigência, como o próprio Ceará e o Vitória. A marcação-pressão sobre Pol também complicou a dinâmica do meio-campo tricolor.