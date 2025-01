Fortaleza x Moto Club: vitória fácil do Leão na estreia da Copa do Nordeste

O time leonino volta a campo já no sábado, 25, às 16h30min, contra o Horizonte, pelo Campeonato Cearense. O confronto será no Domingão.

Sem sustos, o Fortaleza fez sua estreia oficial na temporada de 2025. Jogando no Estádio Presidente Vargas, o Leão venceu o Moto Club-MA por 2 a 0, na noite desta quinta-feira, 23, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Lucero e Yago Pikachu marcaram os gols do Tricolor.

No torneio regional, os comandados de Vojvoda retornam à campo no dia 4 de fevereiro, diante do Sport-PE, fora de casa, na Ilha do Retiro, às 21h30min.



Fortaleza x Moto Club: força máxima no primeiro desafio do ano

Pode ser que Juan Pablo Vojvoda escalou, para o primeiro jogo oficial do ano, aquilo que tinha de melhor disponível — apesar de não ser costumeiro o técnico ter um onze titular fixo. Entraram em campo: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Titi e Diogo Barbosa; Sasha, Pol Fernández e Pochettino; Marinho, Moisés e Lucero



De novidade para o torcedor no PV somente os estreantes Pol e Diogo, que já chegaram assumindo suas vagas



Desde o apito inicial, o Fortaleza já dava as cartas do jogo e mostrava sua superioridade criando as primeiras ações ofensiva do duelo. A primeira veio com Marinho, aos três minutos, que após limpar a defesa do Moto, bateu para fora.

Fortaleza x Moto Club: velocidade leonina nos contra-ataques e Pol chamando a responsabilidade

O volante Pol Fernández precisou de um jogo para demonstrar que será últi para Vojvoda ao longa da temporada.



O camisa 5 ocupou a zona inicial do meio de campo, dando começo as jogadas que o Leão do Pici criava. Além disso, pisava na área em qualquer oportunidade que tinha. Por pouco não deixou o seu.



Aos 26 minutos, Moisés recebeu pelo lado direito, limpou a marcação e rolou para o meia, que acabou mandando a bola no travessão



Para além do Pol, o Leão usufruia das jogadas de velocidade, apostando na dupla Moisés e Marinho. A receita vinha dando certo, pois boa parte das oportunidades do Tricolor eram oriundas dos pés de ambos.

Fortaleza x Moto Club: pênalti polêmico e Lucero voltando a marcar

Desde o dia 21 de agosto de 2024, o torcedor do Fortaleza não via o seu camisa 9, Juan Martin Lucero, balançar as redes. Enfim, El Gato fez as pazes com o gol. Mas de uma forma contestada.



Quando o relógio marcava os 27 minutos, o árbitro viu um toque no braço do jogador do Moto Club após disputar bola com Marinho. No entanto, o atleta estava fora da área — na Copa do Nordeste tem arbitro de vídeo.



Lucero, que nada tinha a ver com isso, bateu bem e deu fim ao seu jejum de gols, anotando seu primeiro gol — e consequentemente do Fortaleza — em 2025.



Fortaleza x Moto Club: segundo tempo sem susto e Pikachu definindo