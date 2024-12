Fechado com o Fortaleza, Pol Fernández se despede do Boca: "Vou sempre torcer"

Pol Fernández, meia do Boca Juniors, tem pré-contrato firmado com o Fortaleza para 2025 / Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Reforço do Fortaleza para a temporada de 2025, Pól Fernandez fez sua despedida do Boca Juniors no último sábado, no empate contra o Independiente, na La Bombonera – partida em que atuou como titular. Neste domingo, o volante publicou uma mensagem em sua rede social dando adeus ao clube argentino e aos torcedores. “Cheguei como um menino que trazia uma sacola com roupas, uma mochila com esperança e muitos sonhos. Apenas cenários lindos passavam pela minha cabeça e eu queria torná-los realidade. Este clube me deu todas as ferramentas possíveis para poder cumprir meus objetivos e desejos, comecei aos poucos até me tornar o que queria ser. Passei por momentos em que tive que superar e continuar, mas eles me fortaleceram e cada vez que conquistei algo difícil senti uma enorme satisfação”, escreveu.

Formado nas categorias de base do Boca Juniors, Pol Fernández tem forte identificação com o clube e fez questão de destacar, em seu texto, sobre o “momento esportivo mais lindo” que viveu na carreira: quando estreou no profissional do Xeneize. O volante deixa a equipe argentina após três temporadas consecutivas – ao todo, já defendeu o “Azul y Oro” em oito anos diferentes. “Até que um dia chegou o momento esportivo mais lindo que já vivi... estrear no clube que tanto sonhei e poder realizar o sonho daquele menino que jogava bola com os amigos para se divertir, para se divertir tempo e acima de tudo para compartilhar a paixão o quanto gostamos! Aproveitei muito cada momento do clube, cada canto, cada pessoa... Saio com a tranquilidade de ter deixado tudo para trás. Vou sentir falta, mas vou sempre torcer fortemente para que o Boca vá bem! Obrigado”, concluiu. Vojvoda confirmou Pol Fernández no Fortaleza em 2025 Em entrevista coletiva após a vitória por 3 a 0 sobre o Internacional, que marcou o último jogo do Fortaleza em 2024, o técnico Juan Pablo Vojvoda confirmou a informação antecipada pelo Esportes O POVO de que o volante Pol Fernández, do Boca Juniors, fechou com o Leão do Pici para 2025.



"O Pol Fernández é um jogador que tem boa qualidade. O Fortaleza está sempre procurando o mercado internacional para continuar crescendo. Agora que já fechamos o ano, podemos falar que ele vai estar com a gente. Vai trazer toda a sua qualidade como jogador, mas vai ter que lutar junto a todos para que o Fortaleza consiga os objetivos para o próximo ano", confirma o comandante tricolor.

Conheça a carreira de Pol Fernández

Guillermo Matías Fernández, conhecido como Pol Fernández, tem 32 anos e foi revelado pelo próprio Boca, ganhando as primeiras oportunidades no time profissional em 2012. Depois, ainda passou por Rosario Central, Atlético Rafaela, Godoy Cruz e Racing, todos da Argentina.

Rumou para o México em 2018 para defender o Cruz Azul, rapidamente retornou para breve passagem pelo Boca Juniors e voltou para a América do Norte em 2020. Em 2022, foi repatriado de forma definitiva pelo clube que o revelou.