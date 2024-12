Fortaleza pode vender até 20% da SAF para investidores em 2025, explica presidente

Rolim Machado é o novo mandatário do Leão / Crédito: João Moura/Fortaleza EC

Presidente eleito do Fortaleza para o triênio de 2025–2026, José Rolim Machado participou de entrevista exclusiva no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta quinta-feira, 26. Entre os assuntos abordados, o novo mandatário tricolor confirmou a possibilidade de venda de ações minoritárias da Sociedade Anônima de Futebol (SAF). Questionado sobre o assunto, Rolim Machado admitiu que a primeira temporada do Leão do Pici como SAF foi favorável para a organização interna, cenário que facilita uma possível negociação com investidores em 2025.