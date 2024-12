Ex-Fortaleza, Hércules se apresenta ao Fluminense: "Vamos conquistar muitos títulos"

Volante Hércules assinou contrato com o Fluminense até dezembro de 2029 / Crédito: Marcelo Gonçalves/FFC

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Estou muito feliz de estar aqui. Quando meu empresário me ligou dizendo que eu viria para o Fluminense fiquei muito feliz, falei com a minha família e agradeci muito a Deus por essa oportunidade. Agora é focar muito, dar continuidade no meu trabalho e fazer o que eu sei fazer de melhor, que é jogar futebol. Se Deus quiser vamos conquistar muitos títulos juntos", disse o volante, que posou para fotos ao lado do presidente do Flu, Mário Bittencourt.

Maior venda do CE e segunda maior do NE A transferência de Hércules supera o valor da ida do atacante Moisés para o Cruz Azul, do México, por R$ 24,5 milhões, que liderava o ranking de maiores vendas do futebol cearense. O posto agora pertence ao volante, que já tinha recebido propostas de Flamengo e Lecce, da Itália, por exemplo, antes da grave lesão no joelho no ano passado. A nível regional, as cifras da mudança de clube do talentoso meio-campista só não superam a venda do lateral-direito Pedro Lima, de 18 anos, do Sport-PE para o Wolverhampton, da Inglaterra, por R$ 43,8 milhões.

Volante Hércules assinou contrato ao lado do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt Crédito: Marcelo Gonçalves/FFC A trajetória de Hércules Revelado pelo Tiradentes, Hércules surgiu no futebol profissional com a camisa do Atlético-CE e também atuou pelo Crato. Foi na Águia da Precabura que chamou atenção do Leão do Pici, que o contratou para o time de aspirantes. A primeira oportunidade na equipe de Juan Pablo Vojvoda foi em 2022, na final da Copa do Nordeste, contra o Sport, surgindo como surpresa na escalação.