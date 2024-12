Fortaleza faz consulta por Luizão, do West Ham, e avalia contratação

Zagueiro Luizão comemora gol pelo West Ham / Crédito: Divulgação/West Ham

Atento ao mercado da bola, o Fortaleza incluiu a zaga entre as posições que são monitoradas para possíveis contratações de olho em 2025 e busca opções. O Esportes O POVO apurou que o Leão fez consulta por Luizão, que foi revelado pelo São Paulo e está no West Ham, da Inglaterra, e avalia abrir negociação para um acerto com o defensor. O clube europeu aceita emprestar o zagueiro canhoto de 22 anos, e o Tricolor já foi informado das condições para um eventual acordo, mas ainda não apresentou proposta. Luizão já esteve no radar da equipe do Pici em outras janelas de transferências, mas os ingleses relutavam em cedê-lo de forma temporária. O contrato com os Hammers tem duração até junho de 2026.

West Ham e o jogador veem o retorno ao futebol brasileiro com bons olhos, para o zagueiro ganhar minutagem e ter maior visibilidade. A presença do Fortaleza na Copa Libertadores de 2025 também é considerada um atrativo, além dos bons resultados do clube nos últimos anos e da evolução de alguns jogadores sob o comando de Juan Pablo Vojvoda.

Para a próxima temporada, o Fortaleza já acertou as contratações do goleiro Brenno, do Grêmio, e do volante Pol Fernández, do Boca Juniors, da Argentina. Em entrevista ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, na última quarta-feira, 11, o CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, afirmou que o clube buscará reforços pontuais para qualificar o elenco. "A gente vai fazer movimentos de mercado com pinça, com exatidão", destacou o dirigente. "A ideia é qualificar pontualmente e subir nível", completou. A carreira de Luizão Zagueiro Luizão no jogo Juventude x São Paulo, no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2022 Crédito: Rubens Chiri /Saopaulofc.net