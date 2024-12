Presidente do Fortaleza garante reformas na sede do clube no próximo triênio

Rolim Machado faz parte da Comissão de Obras do Tricolor do Pici e assumiu, recentemente, a presidência do clube

O presidente eleito do Fortaleza, José Rolim Machado, concedeu entrevista ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta quinta-feira, 26. Durante a conversa, o mandatário tricolor abordou diversos temas, incluindo as obras no Centro de Excelência Alcides Santos.

Integrante da Comissão de Obras do Leão do Pici, Rolim destacou que mudanças significativas estão planejadas para os próximos três anos de sua gestão.