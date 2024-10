Fortaleza visita o Palmeiras para tentar seguir na briga pelo título da Série A

A bola rola neste sábado, às 16h30min, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Terceiro colocado, o Tricolor do Pici tem quatro pontos a menos que o Palmeiras e precisa da vitória para não desgarrar da briga pela taça da elite nacional. A missão, que por si só é difícil pelo alto nível do adversário, também envolve um outro fator que tem sido um ponto recente de dificuldade do time cearense: atuar fora de casa.

O confronto, com clima de final, representa muito para ambos os times no topo da tabela: para o Leão, manter viva a chance do título; para o Verdão, a possibilidade de assumir a primeira posição.

Nos últimos quatro jogos como visitante no Brasileirão, o Leão não venceu. Foram três derrotas, para Botafogo ( 2 a 0 ), Internacional ( 2 a 1 ) e Grêmio ( 3 a 1 ), além do empate contra o Athletico-PR ( 1 a 1 ). A questão defensiva tem sido o principal fator negativo longe da capital cearense, já que o Tricolor sofreu gols em 13 dos 14 jogos nesta condição.

Adversário do Fortaleza, o Palmeiras vive a melhor fase no Campeonato Brasileiro. Em ascensão, o Alviverde está invicto há dez jogos no torneio, período em que conquistou sete vitórias e três empates. A última derrota dos comandados de Abel Ferreira aconteceu há mais de dois meses, no final de julho, quando foi superado pelo Vitória, no Allianz Parque.

Com a arrancada, o Verdão encostou no Botafogo e tem apenas um ponto de diferença. Na rodada, o Glorioso encara o RB Bragantino no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Uma vitória do Palmeiras e um tropeço do clube carioca — empate ou derrota — é o suficiente para o time paulista assumir a ponta da tabela. Já para o Leão, um triunfo e um revés do Alvinegro significam ficar a dois pontos da liderança.

