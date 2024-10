João Ricardo falha, Fortaleza perde para o Grêmio e desperdiça chance de liderança da Série A

Yago Pikachu, do Fortaleza, durante partida contra o Grêmio Crédito: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Contando com uma rara falha de João Ricardo, o Fortaleza deixou escapar uma oportunidade de retornar à liderança da Série A do Brasileiro. Nesta sexta-feira, 4, fora de casa, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, o Leão foi derrotado por 3 a 1 pelo Grêmio. Aravena, Braithwait e Soteldo marcaram para o Imortal, enquanto Hércules descontou para o Tricolor do Pici. A derrota mantém o time na terceira colocação com 55 pontos, permanecendo a dois do líder Botafogo, que está com 57. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O clube só volta a campo, agora, no dia 16/10. quando o recebe o Atlético-MG, às 21h45min, na Arena Castelão, após a data Fifa. Grêmio 2x1 Fortaleza | O jogo O Fortaleza foi a campo com uma formação diferente do habitual. No meio de campo, ao invés de um modelo mais ofensivo, três volantes, com Zé Welison, Hércules e Rossetto formando a trinca.

Esse seria um sinal daquilo que Vojvoda esperava do time: forte na marcação e apostando nos contra-ataques. Mesmo assim, o domínio no Grêmio acabou sendo visível. O Imortal tinha ampla posse de bola e levava perigo a todo instante para a defesa tricolor.

O panorama, porém, mudaria quando o relógio marcava 18 minutos. Hércules recebeu pela esquerda, disparou em velocidade, nenhum atleta o parou e o camisa 35 mandou para o fundo das redes. No lance, o goleiro Caíque acaba falhando. O duelo de tricolores ficou igual no marcador e nas ações, com os times buscando a todo custo ficar à frente. João Pedro, lateral-direito do Grêmio, arriscou com perigo para boa intervenção de João Ricardo. O Fortaleza respondeu na mesma moeda. Mancuso, de média distância, mandou com força, mas dessa vez, Caíque estava atento.

Depois desse momento, apenas na reta final do primeiro o confronto ganharia em emoção. Cristaldo lançou João Pedro, que encontrou Braithwait na área, Cardona, todavia, cortou. No rebote, Edenilson finalizou, mas Kuscevic impediu. Na volta do intervalo, o Grêmio assustou logo de cara. Com apenas dois minutos, Braithwait recebeu sozinho, mas na hora do chute, Kuscevic apareceu. Tempo dois, com cinco minutos, foi a vez da réplica cearense. Breno Lopes cortou para dentro, em jogada constumeira, e finalizou em direção a meta. Caíque agarrou sem dificuldades.