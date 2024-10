Com Cardona, Fortaleza embarca para encarar o Palmeiras em SP; veja relacionados

Duelo entre alviverdes e tricolores será realizado neste sábado, 26, às 16h30min (de Brasília) no Allianz Parque

O Fortaleza embarcou em voo comercial na manhã desta sexta-feira, 25, rumo à São Paulo para encarar o Palmeiras em jogo válido pela 31ª rodada da Série A. O duelo será realizado no sábado, 26, às 16h30min (de Brasília) no Allianz Parque.

Para o embate, o Leão do Pici terá o retorno do zagueiro Cardona, que se recuperou de um edema na coxa esquerda e viajou com o elenco leonino. Mancuso, que cumpriu suspensão ante o Atlético-MG, também embarcou.