Fortaleza perde para o Inter e desperdiça chance de retomar liderança da Série A

Lucero e Vitão disputam lance no jogo Internacional x Fortaleza, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

O Fortaleza amargou sua segunda derrota consecutiva na Série A nesta quarta-feira, 11. No Estádio Beira-Rio, o Tricolor do Pici foi superado pelo Internacional por 2 a 1 em jogo atrasado da décima nona rodada do certame. Alan Patrick e Gustavo Prado marcaram para o Colorado, enquanto Titi descontou para o Leão.

Com o resultado, o time leonino desperdiçou a chance de retomar a liderança da competição nacional e segue na segunda colocação com 48 pontos. O próximo compromisso da equipe será no sábado, 14, diante do Athletico, também fora de casa. Internacional 2x1 Fortaleza: o jogo Retornando ao campo de jogo após 11 dias por conta da Data Fifa, o Leão do Pici iniciou o duelo com um ritmo lento e pouco levou perigo ao gol do arqueiro Anthoni. O Inter, por sua vez, tomou as rédeas e foi superior nos primeiros 20 minutos.



Aos 8, inclusive, a equipe da casa chegou a balançar as redes com Alario, mas o atacante estava em posição de impedimento no lance. Dono das ações da partida, o Internacional marcou seu primeiro gol validado aos 20 minutos. Na oportunidade, Alan Patrick acertou boa finalização de fora da área e estufou as redes no Beira-Rio pela primeira vez. Em resposta, o Fortaleza tentou furar a defesa colorada, mas encontrou dificuldade para tal. Enquanto não encontrava espaço para infiltrar, a equipe do Pici se organizou taticamente e começou a equilibrar as ações. Aos 38, Brítez mandou a bola para fora após cobrança de falta de Pochettino.

Depois, foi a vez de Lucas Sasha chegar perto de marcar. No lance, Tinga cruzou e o volante acertou lindo voleio, mas a finalização foi para fora. Aos 46, enfim, o Leão chegou ao seu gol de empate. Em falta cobrada por Felipe Jonatan, Anthoni saiu mal e a bola sobrou para Titi, que chutou firme para igualar tudo. No início do segundo tempo, a partida seguiu equilibrada, apesar do Fortaleza ter uma postura mais defensiva. Com um Inter incisivo, o time de Vojvoda apostou em lançamentos para Breno Lopes e Lucero, principalmente, mas não conseguiu levar perigo naquela altura. Após as substituições, o Colorado cresceu e se tornou "dono do jogo". Aos 32, Alan Patrick finalizou na trave na trave. No rebote, Mercado ajeitou e Ricardo Mathias mandou para o gol, obrigando João Ricardo a fazer boa defesa.