Fortaleza levou três ou mais gols em 5 dos últimos 6 jogos contra o Palmeiras no Allianz

Zé Rafael e Hércules disputam lance no jogo Fortaleza x Palmeiras, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

A exceção aos resultados negativos é o duelo entre os times em 2021. Naquele ano, que foi a melhor campanha do Fortaleza na elite nacional e também a melhor colocação de um time nordestino nos pontos corridos, o clube cearense superou o Palmeiras por 3 a 2 fora de casa. + Próximo rival do Fortaleza, Palmeiras está invicto há dez jogos no Brasileirão

Nos últimos três encontros no Allianz Parque, entretanto, as amargas derrotas do Leão para o Verdão voltaram a prevalecer. Em 2022, pelo Campeonato Brasileiro, revés por 4 a 0. Na temporada passada, foram dois encontros na casa do Alviverde, ambas com derrotas do Tricolor: 3 a 0 pela Copa do Brasil e 3 a 1 pela Série A.