Próximo rival do Fortaleza, Palmeiras está invicto há dez jogos no Brasileirão

Adversário do Fortaleza no próximo sábado, 26, o Palmeiras vive seu melhor momento na Série A do Campeonato Brasileiro desta temporada. O Alviverde, que é o vice-líder da tabela de classificação, está invicto há dez jogos na elite nacional, período em que conquistou sete vitórias e três empates.

A última derrota do time comandado por Abel Ferreira aconteceu há mais de dois meses, no final de julho, quando foi superado pelo Vitória no Allianz Parque. Naquela ocasião, entretanto, o treinador português do clube paulista optou por escalar um time reserva em detrimento da disputa da Copa do Brasil.

Após o revés para o Rubro-Negro baiano, o Palmeiras empatou com o Internacional e o Flamengo, mas embalou seis vitórias consecutivas posteriormente. Venceu o São Paulo, Cuiabá, Athletico-PR, Criciúma, Vasco e o Atlético-MG. Nas últimas duas rodadas, o Verdão empatou com o RB Bragantino e venceu o Juventude.