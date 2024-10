Palmeiras tem seis desfalques para enfrentar o Fortaleza; veja provável escalação

Entre as ausências, quatro costumam ser titulares do treinador Abel Ferreira: o lateral Marcos Rocha, o volante Aníbal Moreno, o meia Maurício e o zagueiro Murilo

Adversário do Fortaleza no próximo sábado, 26, o Palmeiras tem seis desfalques confirmados para a partida. Entre as ausências, estão o lateral-direito Marcos Rocha e o volante Aníbal Moreno, que costumam ser titulares do treinador português Abel Ferreira. Ambos os atletas estão fora por suspensão.

Além deles, o meio-campista Maurício e o lateral-esquerdo Piquerez estão em transição física. Os dois, inclusive, participaram de atividades em campo com o elenco durante a semana, mas não estarão aptos para participar do duelo contra o Fortaleza no Allianz Parque.