Fortaleza faz jogo apático e empata com o Athletico em Curitiba

O Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Athletico Paranaense na noite deste sábado, 14, pela Série A. Em jogo da 26ª rodada, o time tricolor não teve boa atuação e desperdiçou mais uma chance de retomar a liderança do certame. Os gols da partida foram marcados por Moisés, para o Leão, e Canobbio, para o Furacão.

Com o resultado, o Tricolor do Pici segue na segunda colocação na tabela com 49 pontos somados. O próximo compromisso da equipe será na terça-feira, 17, diante do Corinthians, em duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Athletico 1x1 Fortaleza: o jogo Fora dos seus domínios, o time comandado por Vojvoda iniciou a partida aguardando o Furacão, que tomou as rédeas do duelo desde o primeiro minuto. Após um controle inicial da equipe da casa, o Leão conseguiu igualar as ações e chegou ao seu gol aos 14 minutos com Moisés.

No lance, o camisa 21 construiu jogada da esquerda pro meio, tabelou com Marinho, limpou a defesa e finalizou com categoria tirando a bola de Mycael, goleiro do Athletico. Após o tento, no entanto, o Tricolor caiu de rendimento e viu o Furacão dominar o restante da primeira etapa. Após boas chegadas, a equipe paranaense alcançou seu gol de empate aos 28 minutos com o atacante Canobbio. Após troca de passes rápidos, o jogador entrou livre na área e chutou para igualar tudo. Com o placar empatado, o Athletico seguiu em cima e contou com a apatia do setor defensivo tricolor para criar chances de marcar. Com a pressão, o goleiro João Ricardo, do Fortaleza, cresceu e evitou pelo menos dois gols rubro-negros com grandes defesas na reta final do primeiro tempo.

Nos acréscimos, Kervin ainda saiu cara a cara com o arqueiro athleticano. Na ocasião, porém, finalizou de cavadinha e errou uma oportunidade clara de recolocar o Leão em vantagem. Na volta para a etapa complementar, o Fortaleza seguiu apático e viu o Furacão dominar o duelo. Aos 3 minutos, João Ricardo já fez boa intervenção após tentativa de João Cruz. Em rara subida na marca dos 9 minutos, Marinho finalizou bem, mas Mycael defendeu. Com as substituições, o time tricolor melhorou no embate e conseguiu fechar melhor seus espaços. Mesmo assim, João Ricardo ainda foi obrigado a fazer outra grande defesa aos 32. Na oportunidade, Gamarra acertou chute de fora da área, mas parou no camisa 1.