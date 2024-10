Kuscevic faz paralelo entre Vojvoda e Abel e cita "dedicação absurda" como semelhança

O zagueiro chileno está no futebol brasileiro desde 2020 e trabalhou com ambos. O português e o argentino são os treinadores mais longevos do país

No futebol brasileiro desde 2020, o chileno Kuscevic teve a oportunidade de trabalhar com os dois treinadores mais longevos do país: Abel Ferreira, do Palmeiras, e Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza. Em entrevista coletiva, o zagueiro fez um paralelo entre os dois comandantes e citou algumas semelhanças.

Questionado sobre quais elementos diferenciam o técnico português e o argentino dos demais treinadores no Brasil, sobretudo pela longevidade que ambos possuem em seus clubes — Abel desde 2020 no Verdão e Vojvoda desde 2021 no Leão —, Kuscevic destacou o “profissionalismo e a dedicação absurda” dos dois.

“São duas comissões técnicas, para mim, fora da curva. Se não as melhores do Brasil. Eu trabalhei quase três anos com Abel e tenho nove meses aqui (no Fortaleza). Na verdade, a diferença é o profissionalismo e a dedicação absurda que eles têm. A intensidade nos treinos, de conseguir replicar muito bem o que vai acontecer no jogo”, disse.