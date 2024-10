Fortaleza tem prazo até dezembro para exercer opção de compra de Kuscevic

Acordo com o Coritiba prevê que o Leão tem até o mês de encerramento da Série A para adquirir 50% dos direitos econômicos do zagueiro chileno

Titular da seleção do Chile nos jogos contra Brasil e Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o zagueiro Kuscevic deverá acertar em definitivo com o Fortaleza. O Esportes O POVO apurou que o clube do Pici, por contrato, tem até dezembro como prazo para exercer a opção de compra junto ao Coritiba.

O vínculo de empréstimo do defensor de 28 anos estabelece que o Tricolor pode adquirir os 50% dos direitos econômicos que pertencem ao Coxa por 1,5 milhão de dólares (em torno de R$ 8,5 milhões na cotação atual) — a outra metade é do Palmeiras. Vale lembrar que até o último mês do ano, mesmo que o Coritiba receba outras ofertas, a prioridade é do Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Pelo acordo entre os clubes, o Leão não precisa notificar os paranaenses de que irá comprar Kuscevic, basta concretizar a operação nos moldes já estabelecidos — o que não impede uma eventual repactuação dos termos. Com o fim do Campeonato Brasileiro marcado para 8 de dezembro, o Fortaleza deve se movimentar até lá.