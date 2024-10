Após empate, Vojvoda diz que Fortaleza segue na briga pelo título: "Missão de continuar lutando"

Técnico Vojvoda no jogo Fortaleza x Bahia, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, concedeu entrevista coletiva após o empate ante o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira, 16, na Arena Castelão. Na ocasião, o comandante argentino comentou as expulsões de Marinho e Tinga, ressaltando que os atletas reconheceram seus erros, mas iniciou destacando que tem a missão de seguir na luta pelo título do Campeonato Brasileiro enquanto possuir chances matemáticas. A partida marcou a 30° rodada do Brasileirão e terminou com o placar igualado em 1 a 1. Fausto Vera anotou o tento mineiro, enquanto Marinho marcou o gol tricolor. O camisa 11 foi um dos personagens da partida, indo de herói a vilão após a expulsão na segunda etapa. O Leão do Pici encerrou o jogo com dois jogadores a menos, posto que Tinga também foi expulso.

O técnico falou que as expulsões complicaram o contexto do jogo para a segunda, indicando que as condições não permitiram que o time mantivesse o mesmo nível de atuação durante os 90 minutos. Contudo, disse ter tido uma conversa com todo o plantel após o apito final, destacando que ambos admiram os erros cometidos. "Falei com os jogadores depois da partida, como sempre fazemos. Fiz um resumo muito curto do que eu senti e do que aconteceu na partida. Um primeiro tempo bom, que não matamos o jogo. No segundo tempo, não começamos bem, mas cometemos erros, reconhecidos pelos próprios jogadores, eles podem cometer erros, como foram as expulsões", disse. "São peças fortes que perdemos para o próximo jogo: o Marinho, que hoje estava fazendo um bom jogo, fez um bonito gol também;Tinga é o nosso capitão, mas é adaptação. Por isso temos um elenco bom em quantidade para utilizarmos nesses momentos", destaca.