Kuscevic é convocado pelo Chile e pode enfrentar o Brasil nas Eliminatórias

Brasil e Chile se enfrentam no dia 10 de outubro, pela nona rodada da competição sul-americana

O zagueiro Benjamin Kuscevic, do Fortaleza, foi convocado mais uma vez para a seleção chilena e terá na agenda de confrontos a partida diante da seleção brasileira, que acontece na quinta-feira, 10, em jogo válido pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, em território chileno.

A convocação foi divulgada na última sexta-feira, 27. O defensor foi convocado em todas as ocasiões desde a preparação para a Copa América, mas não tem sido escolhido para entrar em campo. Desta vez, serão mais dois confrontos. Além do Brasil, a La Roja enfrentará a Colômbia, no dia 15 de outubro, este confronto sendo fora de casa.