Fortaleza terá intervalo de nove dias antes de encarar o Palmeiras

Atacante Renato Kayzer em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

A preparação para o jogo começa já nesta quinta-feira, 17. Os jogadores do escrete vermelho-azul-e-branco se reapresentam no Centro de Excelência Alcides Santos às 18 horas. O elenco do Palmeiras, por outro lado, tem o foco voltado para o Juventude, adversário que encara no domingo, 20, no Alfredo Jaconi, pela 30ª rodada. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Elenco do Fortaleza também teve dias livres antes da partida contra o Atlético-MG Antes de jogar contra o Atlético-MG, os comandados de Vojvoda tiveram 11 dias livres por conta do período de Data Fifa, reservado para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Apesar do intervalo, o desempenho do Leão diante do Galo ficou aquém das expectativas, sobretudo no segundo tempo, em que sofreu o gol de empate e teve dois atletas expulsos.