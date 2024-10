Fortaleza quer manter Rossetto e Kuscevic no elenco para próxima temporada

Já visando a temporada de 2025, o Fortaleza demonstrou interesse em acertar as permanências do zagueiro Kuscevic e do volante Matheus Rossetto no elenco, apurou o Esportes O POVO. Os atletas são destaques da equipe na atual temporada e têm a confiança do técnico Vojvoda.

As tratativas, no entanto, ainda não iniciaram, mas a tendência é que ambos os jogadores tenham continuidade no clube. Internamente, a diretoria enxerga as duas situações como "tranquilas" e já comunicou aos representantes a intenção.