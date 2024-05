Fortaleza: saiba valor da opção de compra de Kuscevic, pré-convocado para Copa América

Kuscevic chegou ao Pici em uma troca envolvendo Marcelo Benevenuto, que se transferiu por empréstimo para o Couto Pereira para esta temporada. O chileno não demorou a assumir a posição no lado direito da zaga e já soma 16 partidas pelo Fortaleza, com um gol marcado. A presença do camisa 13 gerou maior segurança ao sistema defensivo.

O Esportes O POVO apurou que o valor para o clube do Pici adquirir o camisa 13 em definitivo é de 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7,7 milhões na cotação atual). O Leão tem o prazo até o final do ano para informar o Coxa se exercerá a compra e, até lá, poderá ter o jogador ainda mais valorizado no mercado da bola.

No ano passado, quando defendia o Coritiba, foi convocado em duas ocasiões: para o amistoso contra o Paraguai, em março, e para os jogos contra Colômbia e Uruguai, pelas Eliminatórias, mas não foi acionado nenhuma vez — o técnico ainda era Eduardo Berizzo.

E a possível presença no torneio continental do próximo mês ganhou um trunfo importante para superar os concorrentes com a atuação do camisa 13 diante do Boca Juniors em plena Bombonera. Kuscevic teve a dura missão de marcar o astro uruguaio Cavani e foi um dos destaques do Fortaleza: teve dez cortes, dois desarmes, sete interceptações, ganhou dois duelos no chão e três aéreas, segundo o SofaScore. Ainda somou 13 rebatidas, de acordo com o FootStats.