Marinho se desculpa após tomar cartão vermelho contra Atlético-MG: "Expulsão infantil"

Marinho foi expulso aos 12 minutos do segundo tempo após ter "uma conduta violenta" e "atingir com o ombro o seu adversário", conforme relatado na súmula do jogo

O atacante Marinho, do Fortaleza, utilizou as redes sociais para se desculpar pelo cartão vermelho tomado no empate em 1 a 1 contra o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira, 16, na Arena Castelão, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Aos 12 minutos do segundo tempo, quando o placar já estava 1 a 1, o camisa 11 do Tricolor do Pici, segundo o árbitro da partida, Rafael Rodrigo Klein, teve uma “conduta violenta” ao “atingir com o ombro o seu adversário”. O juiz ainda registrou em súmula que Marinho o xingou de “árbitro bu**** do ca*****” na saída de campo.

Em sua rede social, o atleta tricolor pediu desculpas e reconheceu o erro de deixar a equipe com um atleta a menos – viria a ficar com dois após expulsão de tinga aos 37 da segunda etapa –, correndo o risco de sair derrotado jogando como mandante.