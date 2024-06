Kuscevic, do Fortaleza, é convocado pela seleção chilena para Copa América

Zagueiro Kuscevic no jogo Fortaleza x River-PI, no Castelão, pela Copa do Nordeste 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O zagueiro Benjamin Kuscevic, do Fortaleza, foi convocado pelo técnico Ricardo Gareca para defender a seleção do Chile durante a disputa da Copa América 2024, que será nos Estados Unidos. O defensor estava nas pré-listas, mas não tinha entrado na chamada final. Contudo, o comandante chileno antecipou, em entrevista coletiva, que o zagueiro do Fortaleza reforçará o plantel para ter mais alternativas na defesa. Ao todo, Kuscevic defendeu La Roja em sete jogos, tendo sua primeira convocação em 2018 e a última em 2022. Na última temporada, quando ainda estava no Coritiba, o defensor foi chamado para defender seu país, porém, foi cortado após sofrer uma fratura no seio maxilar.