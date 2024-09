Fortaleza não sofre gol contra Cuiabá e defesa não é vazada pela 9ª vez na Série A

Além de ficar a apenas dois pontos da liderança do Brasileirão, a vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, neste domingo, 29, no Castelão, pela 28ª rodada da competição nacional, representou outra marca importante para o Fortaleza: o time do Pici voltou a não ser vazado depois de seis partidas e saiu de campo sem sofrer gols.

A última vez que a defesa tricolor tinha passado em branco fora no triunfo por 1 a 0 diante do Corinthians, no dia 25 de agosto, também no Gigante da Boa Vista, pela Série A. Neste intervalo de quase um mês, entre Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, foram 14 tentos tomados em seis compromissos.

Foram quatro derrotas, uma vitória e um empate neste recorte. O Leão foi batido por Botafogo (2 a 0), Internacional (2 a 1) e Corinthians, duas vezes (2 a 0 e 3 a 0); superou o Bahia (4 a 1) e ficou na igualdade com o Athletico-PR (1 a 1).