Fortaleza perde para o Corinthians no Castelão e se complica nas quartas da Sula

Fortaleza e Corinthians se enfrentaram na Arena Castelão pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Crédito: Samuel Setubal/O POVO

O Fortaleza se complicou na Copa Sul-Americana na noite desta terça-feira, 17. Na Arena Castelão, o Leão do Pici foi superado pelo Corinthians por 2 a 0 no jogo de ida das quartas de final. Os gols do duelo foram marcados por Coronado e Yuri Alberto. Com o resultado, o time tricolor agora precisa de uma vitória por mais de dois gols de diferença no jogo de volta para poder avançar às semifinais no tempo normal. Em caso de um triunfo por dois gols, a decisão será nos pênaltis. O embate decisivo será realizado na próxima terça-feira, 24, na Neo Química Arena, em São Paulo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Fortaleza 0x2 Corinthians: o jogo Diante de mais de 40 mil torcedores, o Tricolor do Pici tentou pressionar logo nos primeiros minutos, mas esbarrou na boa compactação defensiva do time paulista. Em um jogo estudado, quem chegou primeiro foi a equipe visitante com Coronado aos 6 minutos. No lance, a bola foi desviada após finalização e saiu para escanteio.



O Leão respondeu três minutos depois. Após cruzamento, Lucero finalizou de primeira, mas o chute contou com desvio de Cacá e também foi para fora. Na sequência, Pochettino arriscou e Hugo Souza interviu. Aos 18, o mesmo Pochettino chutou forte e obrigou o goleiro corintiano a realizar mais uma defesa. Com um Fortaleza mais vertical, a posse da bola ficou mais com o Corinthians, que tentava controlar o ímpeto tricolor. A estratégia da equipe de Ramón Díaz deu certo. Depois de amenizar o ritmo leonino, o Timão saiu para jogo e tentou finalização com Breno Bidon, mas João Ricardo defendeu sem grande dificuldade. Aos 34, o Tricolor chegou com Breno Lopes, mas a bola foi para fora mais uma vez.

Se o Leão desperdiçou chances de marcar, o Corinthians não poupou. Aos 38, a defesa tricolor não conseguiu dar prosseguimento a um tiro de meta batido por João Ricardo e a bola sobrou com Talles magno, que passou para Igor Coronado. Livre de marcação, o camisa 77 finalizou forte no ângulo e abriu o placar no Castelão. Já nos acréscimos, Breno Lopes ainda levou perigo ao cabecear após cruzamento de Tinga. No lance, porém, Cacá tirou a bola em cima da linha. Posteriormente, a arbitragem assinalou impedimento na jogada. Mesmo em desvantagem, o Fortaleza voltou apático para o segundo tempo e não conseguiu se impor ante o time paulista. Aos 4 minutos, Talles Magno desperdiçou uma grande chance na cara do gol após receber passe 'açucarado' de Coronado.

No lance seguinte, foi a vez de Yuri Alberto sair cara a cara com o goleiro João Ricardo, que evitou o tento. A jogada, no entantom, foi anulada por impedimento. Incomodado com a postura do Leão, Vojvoda promoveu mudanças. A tentativa do treinador, porém, não surtiu efeito. Aos 16, Yuri Alberto recebeu na entrada da área e finalizou para grande defesa de João Ricardo. O arqueiro, inclusive, voltou a brilhar quatro minutos depois. Na ocasião, Talles Magno tentou marcar de letra, mas o camisa 1 se esticou para salvar o Tricolor. Depois, Coronado quase marcou o segundo ao receber a bola sem marcação e finalizar forte. A bola passou à direita da meta. Já aos 31, em uma das raras subidas do Fortalza, Tinga cabeceou firme, mas Hugo Souza defendeu.

Dono das ações da partida, o Corinthians ainda chegou mais uma vez com Yuri Alberto. Na oportunidade, o atacante cortou e bateu com a perna esquerda para outra defesa de João Ricardo. Após perder chances claras, a equipe paulista voltou a balançar as redes aos 44 minutos. No tento, Yuri Alberto aproveitou rebote de João Ricardo e bateu no canto esquerdo para marcar. Fortaleza 0x2 Corinthians - Ficha técnica Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi (Pedro Augusto) e Felipe Jonatan; Lucas Sasha (Rossetto), Hércules e Pochettino (Machuca); Breno Lopes (Kervin), Lucero e Pikachu (Marinho). Téc: Vojvoda Corinthians 4-4-2: Hugo Souza; Fagner, (Matheuzinho) Félix Torres, Cacá e Hugo; Charles (Carrillo), Ryan (Garro), Breno Bidon e Igor Coronado (Martínez); Talles Magno (Romero) e Yuri Alberto. Téc: Ramón Díaz